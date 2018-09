Vöhringen Rock am Burghaldenwald: Besucher kommen auf ihre Kosten

Ziel sei es, wieder bodenständig zu werden, machte das Organisation-Trio klar, doch geplant werde zunächst Jahr für Jahr, so Tim Geiser, der alles auf dem richtigen Weg sieht. Gegen Mitternacht waren es rund 500 Besucher die im Zelt, beim Lagerfeuer oder am Bierbrunnen zu finden waren, es wurde geträumt von alten Zeiten und sich darüber gefreut, dass der "Fichtenwald" noch immer in den Köpfen steckt.

Am Samstag geht der Rock am Burghaldenwald weiter, DJ Geier, DJ Wahle und DJ Gonzo legen wieder auf, alle drei haben sich ein en Namen in der Region gemacht, gerade beim Rock am Fichtenwald bei der WAFA in Oberndorf im Sonnenkeller und nicht zuletzt bei anderen Veranstaltungen wie beim „Staudenfestival“ in Wittershausen.