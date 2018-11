Vöhringen Rauch in Gebäude sorgt für Feuerwehreinsatz

Vöhringen - Die Vöhringer Feuerwehr rückte am Sonntag gegen 14.30 Uhr in die Dorfstraße aus. Rauchentwicklung in einem Haus war gemeldet worden. Als Quelle hat die Feuerwehr einen Holzkessel ausgemacht. Dieser wurde am Morgen angeheizt. Vermutlich kam es durch die Wetterlage dazu, dass der Rauch des glostenden Feuers nicht durchzog und sich den Weg in das Gebäude suchte.