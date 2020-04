Vöhringen Psychisch Kranker droht mit Messer

Vöhringen - Inzwischen liegen mehr Informationen zu den Schüssen am Sonntagmittag in Vöhringen vor: Ein 19-Jähriger hat mehrere Menschen mit einem Messer bedroht und sich im Anschluss eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der psychisch Kranke wurde von der Polizei angeschossen und schwebt nun in Lebensgefahr.