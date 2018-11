Vöhringen Pegelminderung in Vöhringen

Die Maßnahme steht im Lärmaktionsplan der Gesamtgemeinde in der Reihenfolge ihrer Umsetzung nach den Maßnahmen für Wittershausen an vierter Stelle und soll eine Pegelminderung am Westrand von Vöhringen zwischen zwei und vier dB(A), auch für zukünftige Wohngebiete, bewirken, in exponierter Lage sogar bis zu 7,1 dB(A). Auf Rückfrage von Andreas Haberer erläuterte Bürgermeister Stefan Hammer, in den Haushaltsplan 2019 seien für den Lärmschutz bislang bewusst nur Planungskosten eingeflossen, nicht jedoch die Baukosten.

Zur Bezifferung der Einnahmen aus Materialanlieferungen (gemeint war Aushub von der Großbaustelle Stuttgart 21) sowie der konkreten Baukosten habe man zum jetzigen Planungsstand noch nicht genügend Kenntnisse. Beträge für den Grundstückserwerb wolle man im eigenen Interesse noch nicht nennen, um Dritten keine Orientierungshilfe zu liefern. Bei eventuellem Baubeginn 2019 wird ein Nachtragshaushalt erstellt.