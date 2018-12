Vöhringen Nikolaus von den Turnflöhen begeistert

Das Bewegungsangebot war vielfältig. Reifen auf dem Boden lockten zu Weitsprüngen oder, anders formiert, auch zu Hüpfspielen. Ein langer Tunnel an der Hallenwand, mit Matten aufgebaut, wurde durchkrochen und mit anderen zusammen wurde daraus ein Rundlauf. Mit Seilhüpfen versuchten sich Könner und Anfänger und siehe da, bald klappte es.

Eine große Bewegungslandschaft mitten in der Halle zog automatisch an. Über eine Langbank ging es steil bergauf und auf einer Weichbodenmatte gab es für kreative Abgänge keine Grenzen. Die Sprossenwand und das Minitrampolin lockten bis das Glöckchen ertönte.

Es wurde still, alle Kinder scharten sich um den besonderen Besucher, den Nikolaus. Und der ließ sich natürlich zuerst einmal zeigen, was die jungen Turner so alles können. Auch die Mamas könnten turnen, versicherten die Kinder auf Nachfragen. Als er sich dann von der Leistung des Nachwuchses überzeugt hatte, griff er zum goldenen Buch. Ja, er wusste einfach alles. Mit großen Augen hörten die Kleinen zu. Da wurde das Zuspätkommen angemahnt, weil dadurch das wichtige Aufwärmen verpasst werde. Nach dem Schlusslied sei das Turnen vorbei, da könne man nicht noch einmal losrennen und bei den Großen wünschte er sich, dass sie richtig zuhörten, wenn etwas erklärt werde.