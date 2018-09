Vöhringen Neun Tage Besen

Am Montag spielen die "Hosenträger" in der herbstlichen Kulisse, am Dienstag die "Dragoner 1904", zwei Urgesteine aus Wittershausen. Auch die "Talheimer Strassenmusikanten" sind zu Gast. Eine Formation mit dem besonderen Namen "Dia zwoa on nomol oan" steht am Donnerstag auf der Bühe, am Freitag erneut "Alois und Aline" Frommer.