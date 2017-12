Vöhringen Neuer Orgelklang

Neben Silke Bouikidou, der Wittershauser Organistin, brachten Bezirkskantorin Judith Kilsbach sowie der Organist Frank Melber das generalüberholte Instrument zum Klingen.

Die Orgel sei über die Jahrhunderte das klassische Instrument für Gottesdienste geblieben, sagte Pfarrer Thomas Hämmerle und kündigte einen facettenreichen Konzertabend mit Werken aus verschiedenen Jahrhunderten an. Sehr bewusst lauschten zahlreiche Besucher den kräftigen, neuen Klängen, denn die Orgel war nicht nur in allen Teilen fachmännisch gereinigt, sondern auch neu intoniert worden. Außerdem seien die früher eingesetzten Dämpfungshölzer aus den Pfeifen entfernt worden, freute sich Silke Bouikidou, die den ersten Konzertteil bestritt. Sie spielte das bekannte Luther-Lied "Ein feste Burg ist unser Gott". Es wurde als Gemeindelied gesungen und tauchte auch im Konzertteil von Judith Kilsbach instrumental in mehreren Variationen auf.

Frank Melber, Kirchenorganist in Trichtingen, wohnt seit fünf Jahren in Wittershausen. Er hatte sich Johann Sebastian Bachs Präludien verschrieben. Scheinbar schwerelos ließ er die Töne der Bach-Komposition "Air" durch den Kirchenraum schweben.