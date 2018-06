Vöhringen Nach der Pflichtaufgabe kommen echte Maßnahmen

Vöhringen (bos). Bei einer Enthaltung verabschiedete der Vöhringer Gemeinderat am Montag den Lärmaktionsplan. Damit sind die Hausaufgaben auf Sicht formal erledigt. Damit sich für die Bürger in Sachen Autobahnlärm etwas ändert, muss die Gemeinde weiter am Ball bleiben. Mit dem Lärmaktionsplan hat sie jetzt ein Werkzeug zur Hand.