Der Musikverein "Harmonie" Vöhringen lädt am Samstag, 9. Dezember, in die Turn- und Festhalle nach Vöhringen ein. Die Musiker haben unter der Stabführung ihres Dirigenten Michael Blocher in den vergangenen Monaten intensiv geprobt. Zuletzt verpasste man den abwechslungsreichen Konzertstücken auf dem Probenwochende in Dürrwangen bei Balingen den letzten Schliff. Als Konzertpartner konnten die Musiker in diesem Jahr den Musikverein Bühlingen gewinnen, der ebenfalls mit einem anspruchsvollen Programm aufwarten wird. Eröffnet wird das Konzert von der Vorstufenkapelle sowie der Jugendkapelle "Young Harmony". Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Im Hinblick auf die Theatervorstellungen des Musikvereins am 5. und 6. Januar gehen die begehrten Karten am Abend des Konzerts in den Vorverkauf. Foto: Musikverein