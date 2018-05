Vöhringen Motorradfahrer bei Unfall auf A 81 schwer verletzt

Eine 43-Jährige war mit ihrem VW Sharan in Richtung Stuttgart unterwegs. Weil sie zu schnell unterwegs war, verlor sie auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen. Der Sharan geriet ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanken. Vor dort schleuderte der VW zurück auf die rechte Fahrspur und kollidierte mit dem Motorrad eines 53-jährigen Mannes. Nach dem Zusammenstoß schlitterten die beiden Fahrzeuge in den rechten Grünstreifen.

Der 53-jährige Biker zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Klinikum gebracht werden. Die beiden Kleinkinder im Wagen der Unfallverursacherin wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.