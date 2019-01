Vöhringen Michael Keck als Abteilungskommandant wiedergewählt

Die Fortbildung wird sehr ernst genommen. Christian Binder, Florian Gruhler, Steven Gutmann, Lukas Mutschler, Christian Haberer und Tim Schwarz haben nach der Grundausbildung und der Ausbildung zum Truppmann nun auch den Funklehrgang absolviert. Steven Gutmann, Florian Gruhler und Lukas Mutschler haben den Atemschutzlehrgang besucht und Matthias Haberer und Tim Schwarz waren beim Maschinistenlehrgang. Dazu hat Andre Fischer den Führerschein Klasse C bestanden. Der Kommandant selbst nahm zehn Tage am Kommandantenlehrgang in Bruchsal teil.