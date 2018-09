Vöhringen Metal kehrt nach Vöhringen zurück

Gitarrist Matt Carviero, Philipp Ettwein, Boris Müller und Drummer Sven Fischer hatten sofort den Draht zu ihrem Publikum, und je länger der Auftritt dauerte, umso mehr füllte sich das Festzelt, das die fleißigen Helfer aufgebaut hatten. "Diese Größe ist genau das Richtige, um überschaubar zu bleiben", meinten die drei Vöhringer.

Die X-Mas-Party in der Weihnachtszeit wird es vorraussichtlich nicht mehr geben. Der Aufwand sei enorm und stehe in keinem Verhältnis zu dem, was am Ende übrig bleibe.

Einen guten Griff hat das Trio mit "Iron Cobra" gemacht. Die drei Männer aus Horb, Julian Lepore, Christian Ott und Sebastian Scherrmann, legten nach Mitternacht los und begeisterten das Publikum.

Am Samstag ging der "Rock am Burghaldenwald" weiter. DJ Geier, DJ Wahle und DJ Gonzo legen auf. Alle haben sich, unter anderem durch "Rock am Fichtenwald", die "WAFA" in Oberndorf und den Balinger Sonnenkeller, einen Namen in der Region gemacht.