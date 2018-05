Vöhringen Lieder locken die Sonne herbei

Gleich mit Beifall wurde die große bunte Sängerschar begrüßt, die mit ihren T-Shirts in blau, grün, gelb und rot den Blütenteppich der wundervollen Dekoration hinein in die Aula trug. Zwei traditionelle Mailieder eröffneten den Abend und weckten gleich Erinnerungen bei den Großeltern. Mit dem Vortrag lautmalerischer Gedichte ließen die Kinder den Kuckuck rufen und Veilchenduft in die Nase steigen.

Und wie Sabine Mangold, die Leiterin des Grundschulchors verlauten ließ, hatten sich die Schüler von ihrer Inspiration leiten lassen, die Gedichte eigenständig ausgesucht und auswendig gelernt. Das war ein Sonderapplaus wert. Der Kuckuck war nicht das einzige Tier, das den Winter verjagte und sich an der wärmeren Jahreszeit freute, sondern auch der kleine wasserscheue Frosch. Der Schmetterling legte sein Raupengewand ab und schaukelte als Schönheit auf den bunten Blumen. Die Schnecke Mathilda, in Anlehnung an Udo Jürgens, hingegen ist gerne zu Hause. Voller Inbrunst und mit Begeisterung wurde gequakt, gekuckuckt, gesungen und geklatscht, begleitet vom herzhaften Lachen der Gäste. Und dass die aufgeweckten, coolen Sänger keine Langeweile kennen, machten sie musikalisch recht glaubhaft, erst recht mit dem Titel "Dann ist alles Banane".

Die Strophen, im Duett gesungen, erzählten von fast unglaublichen Ereignissen wie etwa von fußballspielenden Elefanten. Ja, und wenn einmal alles schief läuft, selbst dagegen gibt es mit "Shalala" ein Zaubermittel – nämlich die Musik, die gute Laune verbreitet. Der beste Beweis war der lange Beifall, begleitet von den strahlenden Gesichter der Mamas, Papas, Geschwister und Großeltern. Der verdiente Beifall galt nicht nur den Sängern, sondern auch den drei Flötenspielerinnen und den beiden Gitarristen, die die Lieder einstimmten und begleiteten.