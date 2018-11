Vöhringen Leitbild mit vielen Ideen

Hohe Priorität ergab sich in der Rubrik "Siedlung und Umwelt" für den Erhalt der Kulturlandschaft durch vielfältige Landwirtschaft, durch Angebote alternativer Energien, ökologisches Bauen und Nutzung hiesiger Holzressourcen bei Bau und Beheizung öffentlicher Gebäude unter Vorbildfunktion der Gemeinde sowie die Entwicklung Hofäcker zum Zentrum und Treffpunkt für Bürger.

Rege Diskussionen gab es in der Themenecke "Soziales", unter anderem zum seniorengerechten Wohnen auf dem geplanten Hofäcker-Areal. Ein Mehrgenerationenhaus sollte in die Projektplanung aufgenommen oder vorgezogen werden.

Mit Leben erfüllt werden müsste die Ehrenamtsbörse auf der Internetseite der Gemeinde. Vereinsvernetzung war ein Thema. Hammer warnte davor, Leute mit ohnehin hohem Engagement zu überlasten. Das führte zur Überlegung, möglicherweise gegen Aufwandsentschädigung, einen Ehrenamtsbeauftragten zu etablieren. Weitere Themen waren Nachbarschaftshilfe, Carsharing und Foodsharing.

Bei "Handel und Gewerbe" war ein Dorfladen für Wittershausen ein zentrales Thema sowie die Marktplatzgestaltung in beiden Orten und die Ortskernbelebung in Vöhringen, gefolgt von einem noch nicht realisierten Gewerbenetzwerk, das von der Gemeinde unterstützt werden sollte.

Beim Thema "Freizeit" sprudelten die Ideen zum Ausbau von Outdoor-Sportangeboten und der Einrichtung von Gruppen- oder Vereinsräumen sowie einem barrierefreien Bürgerbüro im alten Rathaus. Als verzichtbar galt die Einrichtung eines Lehrschwimmbeckens, als schwierig umzusetzen Kino- und Gastronomienächte. Brisant war die Aufforderung, die Hallenplanung hinsichtlich der hohen Kosten zu überdenken.

Zu den visionären Ideen zählten "Vöhringen am See" mit Campingplatz am Naturbadesee durch Umnutzung des allerdings privaten Knaufgeländes oder eine Seilbahn nach Sulz als öffentliches Verkehrsmittel ohne festen Fahrplan.

Am Ende zog Stefan Hammer ein positives Fazit. Er bedankte sich bei den Teilnehmern für den konstruktiven Abend, der ihm gezeigt habe, dass einem um die Zukunft der Gemeinde nicht bange sein müsse. "Alle Listen suchen Kandidaten", fügte er im Hinblick auf die Kommunalwahlen im Mai 2019 noch hinzu und lud die Anwesenden ein, sich an den Entwicklungsprozessen der Gemeinde zu beteiligen.

Weitere Termine: 12. November Sondersitzung des Gemeinderats mit Präsentation der aufgearbeiteten Ergebnisse und Erörterung, 19. November Gemeinderatssitzung mit Beschlussfassung.