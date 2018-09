Vöhringen Längst nicht alle Wünsche im nächsten Jahr erfüllbar

Kanalbefahrungen sollen Aufschluss geben über die Prioritäten weiterer Straßensanierungen. Im Bereich vom Gasthaus "Linde" und anderen Straßen forderten die Räte zumindest eine Schlaglochbeseitigung. Eine Stichstraße zu den Bauplätzen im Grabenäcker soll gebaut werden. Auch Feldwege erfordern eine Instandsetzung. Fraglich ist, ob der Feldweg am Ende der Sackgasse "Hargental" für die Durchfahrt in Richtung Talgässchen befestigt werden soll, um den Anwohnern bei Schule und Kindergarten die Wendemanöver der Fahrzeuge zu ersparen. Weitere von Kerstin Jauch aufgelistete Maßnahmen betrafen Dachreparatur und Anstrich der Leichenhalle, die Friedhofsmauer am Mühlbach sowie neues Mobiliar für das Rathaus und die Renovierung des Sitzungsraums der Feuerwehr, der gleichzeitig als Trauzimmer dient. Die Summe aller Vorschläge würde die finanziellen Mittel und die Kapazitätsgrenzen der Verwaltung überschreiten, warnte Stefan Hammer und kam mit dem Ortschaftsrat überein, dass eine Prioritätenliste erstellt wird, anhand derer Kerstin Jauch ermächtigt wird, nach Absprache mit der Haushaltsstrukturkommission die Haushaltswünsche für 2018 endgültig festzusetzen. Mittel- und langfristig wollte Jauch außerdem die Überplanung der als Parkplatz genutzten freien Fläche neben dem Rathaus nicht aus den Augen verlieren, ebenso Überlegungen für das nächste zu erschließende Baugebiet sowie ein Förderprogramm für leer stehende Häuser im Dorf, für das bei der Gemeinde "interne Planungen" laufen würden.