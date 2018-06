Vöhringen Knochenarbeit beim Bau geleistet

Und alle wollten am dann auch zur großen Meisterparty rund um dem Höhepunkt des Biergartenfestes. Dieses werde auch künftig stattfinden, waren sich Fabian Spath und Kassiererin Elke Spath einig. Der Versuch habe sich gelohnt. Der Biergarten solle neben dem Winkelfest soll im Veranstaltungsbereich das zweite Standbein des Vereins sein. "Vielleicht gibt es im nächsten Jahr als Rahmenprogramm das Dorfpokalturnier", so Spath. "Jedes Jahr Meister zu werden, wird nicht so einfach sein", fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu.