Vöhringen Kleine Kicker erleben tolle Tage

Wolfgang Ottmar als Ansprechpartner bietet übers Jahr mehrere Aktionen an, in Vöhringen, Holzhausen, Heiligenzimmern und nicht zuletzt auch in Bergfelden, um auch die Gemeinschaft innerhalb der Vereine zu fördern. Eine davon war das Apollo-Sport-Junior-Camp, das diesmal in Bergfelden stattgefunden hatte.

Unterstützt wurde Wolfgang Ottmar an den drei zurückliegenden Tagen von acht Jugendtrainern aller Vereine. Die Jugendspieler beteiligten sich finanziell am Camp. Dafür gab es Obst und Getränke sowie einen Trikotsatz. Der erste Tag war etwas verregnet. Kinder und Trainer wechselten in die Dickeberghalle. Dort wurde viel Wert auf Technik und Koordination gelegt. Am Nachmittag gab es ein kleines Turnier, bei dem sich für jeden Einzelnen Erfolg und Misserfolg abwechselten. Am Tag darauf ging es wieder auf den Sportplatz.

Einen Höhepunkt gab es, als ein Bus die Kinder nach Rotfelden zur Fußballgolfanlage brachte. Schließlich trafen sich die Kinder zum Abschluss. Nach der Abnahme des DFB-Fußballabzeichens ging es mit einer Mini-WM auf dem Sportplatz rund.