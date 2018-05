Vöhringen Kinderfest: Hammer und Jauch suchen das Gespräch

Vöhringens Bürgermeister Stefan Hammer ist "irritiert über die Vorkommnisse" und sieht Gesprächsbedarf, um das Thema aufzuarbeiten. Er kündigt für Anfang nächster Woche eine Einladung an den Türkischen Elternbeirat an, damit jeder zu Wort kommen und seine Ansichten und Wahrnehmungen darlegen könne. Dabei sollen sowohl das "Unbehagen zum Ausdruck gebracht" als auch die "besondere Sensibilität aus deutscher Sicht" erläutert werden. Diese Empfehlung gab er auch dem Ortschaftsrat Wittershausen, der sich am Mittwochabend zu seiner regulären Sitzung traf und der Vorgehensweise zustimmte. Das Thema wurde anschließenden nicht-öffentlich weiter erörtert.

Kerstin Jauch, Ortsvorsteherin von Wittershausen, erklärt gestern im Gespräch, sie davon ausgegangen, dass es sich bei der Veranstaltung um ein Kinderfest handle "mit Hüpfburg und so weiter. Wie man sich eben ein Kinderfest vorstellt". Daher habe es bei der Hallenreservierung auch keinerlei Bedenken gegeben. Die Halle könne von Vereinen und Wittershausener Bürgern genutzt werden. Die Schriftführerin des Elternbeirats habe die Halle für den 1. Mai angefragt.

Auch MdL Emil Sänze (AfD) meldet sich zu Wort. Veranstaltungen wie die in Wittershausen stoßen bei ihm auf Ablehnung. Das Kinderfest stelle eine "in keiner Weise tolerierbare Äußerung türkisch-nationalistischer Indoktrination dar, die das Versagen beziehungsweise Fehlen der Integrationspolitik offenbare", heißt es in der Mitteilung seines Büros. Der Landtagsabgeordnete verlangt eine Aufklärung – auch von den Kommunalpolitikern vor Ort.