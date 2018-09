Vöhringen Kinder dürfen sich wie Helden fühlen

Vöhringen. Die zweiwöchige Stadtranderholung in Vöhringen ging am gestrigen Freitag mit einem Familienfest in der Turnhalle zu Ende. Mit Spiel und viel Spaß unter dem Motto "Summer of the Heroes" also "Sommer der Helden" hatte der Verein "Fun For Kids" 127 Kindern in der ersten und 94 Kindern in der in der zweiten Woche ein unterhaltsames, abwechslungsreiches und lehrreiches Programm geboten, das gerne angenommen worden war.