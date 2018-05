Vöhringen "Internationales Kinderfest" irritiert

Etwas zeitversetzt hatte der türkische Elternbeirat für Oberndorf, Vöhringen und Umgebung am Maifeiertag zum alljährlichen "Internationalen Kinderfest" eingeladen, das zum zweiten Mal in der Turn- und Festhalle Wittershausen stattfand, aber schon jahrzehntelang in der Region gefeiert wird.

Die Veranstaltung war allem Anschein nach bei den türkischstämmigen Familien beliebt und entsprechend gut besucht. In der Halle herrschte lebhaftes Treiben. Für die Kinder gab es Popcorn und eine Tombola, am Buffet war mit süßen Leckereien und türkischen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl gesorgt. Die Einladung versprach ein "tolles und buntes Programm mit viel Musik, Tanz und Unterhaltung", gestaltet von türkischen Schülern.

Die Vorzeichen standen gut. "Alle Kinder in der Welt am 23. April Hand in Hand" verkündete das zentrale Banner an der Bühne, ergänzt vom hoffnungsvollen Leitsatz "Yurtta sulh, cihanda sulh" (zu deutsch: "Frieden in der Heimat, Frieden in der Welt"). Ein weiteres Atatürk-Zitat bediente den Nationalstolz, denn "Ne mutlu türküm diyene" bedeutet in etwa "wie froh ich bin, Türke zu sein".