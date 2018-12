Vöhringen Im Rathaus ertönt Blasmusik

Inzwischen ist es nämlich schon zur lieben Gewohnheit geworden, dass viele Bürger die Fenster, die in der Adventszeit jeden Tag an einer anderen Stelle im Ort erstrahlen, bei einem abendlichen Spaziergang besuchen, sich daran erfreuen und zu einem heißen Getränk eingeladen werden. Ein richtig modernes "Z’Licht gehen" ist daraus entstanden, was an der Apotheke mit einem Punsch begann. Sogar die Walking-Damen bezogen die Fenster in ihr Programm ein.

Zur Überraschung und Freude aller spielte im Rathaus das hauseigene Bläsertrio, bestehend aus Bürgermeister Stefan Hammer, Diana Schweickart und Manfred Oswald, althergebrachte Weihnachtslieder. Das gemeinsame Singen ging richtig zu Herzen und nicht nur das. Eingeladen waren alle, die in irgendeiner Weise am Adventskalender mitgewirkt haben. Ihnen dankte Hammer für das Engagement im Sinne der Dorfgemeinschaft, die damit noch näher zusammenrücke. Nach dem "Gedenkmarsch für den Tannenbaum" sang man gerne mit der musikalischen Begleitung weiter.

Die Gäste genossen einen richtigen Hausmusikabend im Rathaus. Begleitet wurde er von einer Adventsgeschichte über einen Eisblumenstrauß, den ein Engelchen an das Fenster einen Hauses gezaubert hatte, der die Menschen von ihren Sorgen, vom Stress und der Hektik befreite und für Weihnachten öffnete. "Vielen Dank für die Eisblumen an den Vöhringer Fenstern", sagte Hammer, der die Erzählung zu Gehör gebracht hatte. "Der Gemeinde etwas Gutes tun, den Zusammenhalt zeigen, finde die Idee super, bin immer offen für solche Sachen, mache nächstes Jahr unbedingt mit", war bei Glühwein, Punsch und Gebäck zu hören. Von der Idee angesprochen fühlten sich nicht nur die Verwaltung, sondern viele einzelne Familien, der Kindergarten, Geschäfte, Vereine, Firmen, die örtliche CDU und die Bürger für Bürger.