Vöhringen Hungerjahre als Strafe Gottes

Vöhringen (ah). "Das Jahr ohne Sommer", hieß der Vortrag. Herwart Kopp schilderte die Katastrophenjahre 1816 und 1817. Ursache war der Ausbruch des Vulkans Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa. Die Vulkanasche hatte das Wetter in Deutschland beeinflusst. Doch auch die Jahre zuvor seien geprägt gewesen von Missernten, Regen und Kälte, hinzu kam der Krieg durch Napoleon. Die Soldaten bedienten sich in den Ortschaften. Schweine, Kühe und andere Nutztiere wurden geschlachtet und mitgenommen. "Das Land war richtig leer gegessen, nein leergefressen", machte Kopp deutlich. Er hat aus dieser Zeit viele Daten zusammengetragen und dabei festgestellt, dass in manchen Archiven die "dunklen Jahre" nicht dokumentiert sind.

Das Cannstatter Volksfest gibt es seit 200 Jahren. Der Hintergrund ist: Es konnte erstmals wieder eine gute Ernte eingefahren werden, so auch in Vöhringen, Sulz oder Holzhausen. In Vöhringen ist der 6. August 1817 festgehalten. An diesem Tag wurde ein voll beladener Garbenwagen bei der Einfahrt ins Dorf von allen gefeiert. Bereits am 4. August wurde dieses außergewöhnliche Fest in Sulz notiert und in Holzhausen am 8. August. Es gab feierliche Gottesdienste im ganzen Land. Die Bauern hatten in den Folgejahren wieder normale Ernten.

In den Geschichts- und Schulbüchern sei über diese Zeit nicht viel zu finden. Herwart Kopp sieht den Grund dafür, dass das Ereignis mit dem Vulkanausbruch von den Menschen hier gar nicht registriert wurde. Sie glaubten, dass die Wetterkapriolen eine Strafe Gottes waren. Erst nach 100 Jahren erkannten Forscher den Zusammenhang zwischen dem Vulkanausbruch und der Not in Süddeutschland.