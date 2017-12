Vöhringen Hitzig diskutiertes Pflaster

Vöhringen-Wittershausen. Reichlich Diskussionsbedarf hatte der Ortschaftsrat bei der Vorberatung in Sachen Ausschreibungsbeschluss für die Erschließung des Bebauungsplangebiets "Stützen" in Wittershausen, der am Montag beim Gemeinderat Vöhringen auf der Tagesordnung steht.

Recht verärgert zeigte sich insbesondere Helmut Maier, dass der Gemeinderat sich in seiner vergangenen Sitzung über den mehrheitlichen Wunsch des Wittershausener Gremiums nach einem Schrammbord hinweggesetzt und die fraglichen 50 Zentimeter der Fahrbahnbreite zugeschlagen hatte.

Ortsvorsteherin Kerstin Jauch gab zu, sie habe ebenso wie Ortschaftsratskollege Holger Bässler ihre Meinung geändert und sei der "schlüssigen Argumentation" gefolgt, dass das Schrammbord als Sicherheitsabstand nicht erforderlich sei. Maier beharrte darauf, dass die Ortschaftsräte in Zukunft die gleichen Informationen wie der Gemeinderat bekommen müssten. Außerdem sollten die restlichen fünf Ortschaftsräte zu Ortsbegehungen eingeladen werden, sofern die Themen für Wittershausen von Belang seien.