Vöhringen Hinkommen, reinkommen, klarkommen

In einer gedanklichen Reise versuchten die Anwesenden in ihren Verein zu gelangen. Hinkommen, reinkommen, klarkommen, Unzulänglichkeiten wurden deutlich. Sich selbst ein Bild verschaffen, Betroffene in die Planung miteinbeziehen, das Gespräch suchen, bei der Behebung sich zunächst nur auf einen Bereich konzentrieren, öffentliche Texte einfach gestalten – dies gab es als Tipps zur Verringerung der Barrieren. Hilfsmöglichkeiten wurden angesprochen. Ein Erfahrungs- und Gedankenaustausch schloss sich an.