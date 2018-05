Vöhringen Helden bei der Stadtranderholung

Vöhringen. Vom Montag, 30. Juli, bis Freitag, 10. August, ausgenommen am Wochenende, bietet der Verein Fun for Kids die Stadtranderholung für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 13 Jahren in und um die Turnhalle in Vöhringen an. Das Motto lautet dabei: "Summer of Heros – Was sind deine Helden?"