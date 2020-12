Vöhringen Haushalt in Rekordzeit beschlossen

In der schriftlich übermittelten, gemeinsamen Stellungnahme zur Haushaltseinbringung heißt es, "2020 wird uns in vielen Aspekten als ein außergewöhnliches Jahr in Erinnerung bleiben." Die ortsansässige Wirtschaft und die Gemeinde seien 2020 noch glimpflich davongekommen, doch Hilfspakete und strukturelle Veränderungen würden in der Region in naher Zukunft ihren Tribut fordern. Der Gemeinderat wolle stets das Machbare im Blick behalten und die regionale Wirtschaft durch antizyklisches Verhalten unterstützen.

Aufgeschobene Projekte wie der Kreisverkehr Bergfelden als Meilenstein für Verkehrsberuhigung und Sicherheit seien nun zügig umzusetzen. Bedingt durch fehlende Einnahmen aus dem Forst, das geänderte Glücksspielgesetz und den Rückgang der Vergnügungssteuer, müsse die Gemeinde ihre Fixkosten langfristig ohne diese Einnahmequellen decken, effizient arbeiten und Stellenaufbau vermeiden. Arbeitsplätze und Wohnflächen seien Grundvoraussetzungen für eine gesunde Gemeindeentwicklung.

Die Fertigstellung des nächsten Bauabschnitts im InPark A81 erwarte man erst in drei bis fünf Jahren und sehe die Gemeinde bei der Schaffung weiterer Gewerbeflächen im Verzug. Für den Gemeinderat von höchster Priorität sind das Sanierungsgebiet mitten im Ortskern und der Ausbau der Gesundheitsversorgung.

Um weitere Ärzte, Beratungsstellen und Therapeuten anzusiedeln, werden 800 000 Euro in den Kauf von Nutzungseinheiten im neuen Gesundheitszentrum auf dem Hofäckerareal gesteckt. Ein zusätzliches Anliegen sei die Entwicklung eines Mehrgenerationenprojektes und eine damit verbundene Bürgerbeteiligung. Stolz sei man, den Bau der Tonauhalle trotz einer Rest-Investition von 3,6 Millionen Euro ohne Kreditaufnahme vollenden zu können und neue Impulse für Sport und Kultur zu ermöglichen. Allerdings hätte man mehr Forderungen in punkto Klima- und Umweltschutz stellen sollen, übten sich die Fraktionen in Selbstkritik. Für Ökologie, Landschaftspflege und erlebbare Natur werde sich der Gemeinderat in Zukunft verstärkt einsetzen.