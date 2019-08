Vöhringen Haus nach Küchenbrand unbewohnbar

Vöhringen - Zu einem Küchenbrand kam es am Donnerstagnachmittag in der Vöhringer Ortsmitte. Die Feuerwehr ist nach Alarmierung zu einer unbekannten Rauchentwicklung in der Pfarrstraße mit fünf Fahrzeugen angerückt. Ein Trupp unter Atemschutz rückte in das Wohngebäude vor und kontrollierte, ob sich noch Personen im Gebäude befinden. Zur Unterstützung der örtlichen Wehr ist die Sulzer Drehleiter angefordert worden. Der Raum im ersten Obergeschoss wurde abgelöscht und ist nach Feuerwehrangaben komplett ausgebrannt. Das Gebäude ist nun vorerst nicht mehr bewohnbar. Durch das rasche Eingreifen und aufgrund einer massiven Decke im Gebäude breitete sich der Brand nicht in das Dachgeschoss aus. Die Bewohner waren während des Brandes nicht zu Hause. Die Polizei geht bei der Brandursache bislang von einem technischen Defekt an einem Küchengerät aus. Die Feuerwehr setzte einen Entlüfter ein, um das Gebäude rauchfrei zu machen. Während des Einsatzes ist die Ortsdurchfahrt gesperrt worden.



Die Feuerwehren Vöhringen, Wittershausen und Sulz am Neckar sind unter Leitung von Kommandant Raimund Jauch mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften angerückt. Das DRK rückte unter anderem mit Rettungswagen und organisatorischem Leiter an. Vor Ort war auch der designierte Kreisbrandmeister Nicos Laetsch und verschaffte sich ein Bild von der Lage.