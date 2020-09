Vöhringen Gute Stimmung bei "Rock am Burghaldenwald"

Lauter Gesang, tolle Gitarren- und Schlagzeugsoli, eine begeisterte Zuschauermenge, sowie ganz viel Rock-Musik vom Feinsten von der Band "The Woodpeckers": Diese Kombination sorgte am Samstagabend für beste Stimmung auf dem Festival-Gelände in Vöhringen. Und auch auf das wegen des Coronavirus umzusetzende Hygienekonzept habe sich das Publikum anstandslos eingelassen.