Vöhringen Garde braucht eine neue Ausstattung

Vöhringen. Heute kann der Verein mit vier Garden glänzen, denn in Vöhringen gehört es fast zum guten Ton, in der Garde zu sein und mitzutanzen. Längst können nicht alle Mädchen aufgenommen werden, denn "mehr als 18 Tänzerinnen auf der Bühne, das geht einfach aus Platzgründen nicht", war von der Gardeleiterin Vanessa Holst zu erfahren.

Die Warteschlange ist lang, dennoch wurde noch nie ein Kind abgelehnt. Die Jüngsten ab fünf Jahren sind in der Fantagarde. Sie üben bereits fleißig ab Juni ihre Vorführungen ein. Mit acht bis neun Jahren gehört man dann bereits der Minigarde an. In diesen Altersstufen sind die Eltern noch sehr stark finanziell und zeitlich eingebunden, denn die Kosten für die Gardekleider samt Ausstattung werden von ihnen getragen. Deshalb ist für diese Saison eine Kleiderbörse eingerichtet worden, in der die Gardeausstattung an nachrückende Kinder verkauft werden können.

Teeniegarde und Große Garde (ab 18 Jahren) sind die Fortsetz ung und Krönung der Tanzlaufbahn. Derzeit zählen die Garden rund 60 Mitglieder im Alter von fünf bis 22 Jahren.