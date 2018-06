Vöhringen Für den Moment sieht’s rosig aus

Vöhringen. Das Instrument des Finanzzwischenberichts komme noch aus Zeiten, als die Gemeinde klamm war, erinnert Bürgermeister Stefan Hammer zur Einleitung. Allerdings hielte man gerne daran fest. Zum einen gibt der Bericht einen Überblick über die Gemeindefinanzen und den Status des quasi in den Haushalt gegossenen politischen Programms, zum anderen besteht kurz vor der Sommerpause die Möglichkeit, der Verwaltung Maßnahmen mit auf den Weg zu geben, über deren Auswirkungen in der Sitzung vor der Sommerpause noch Beschluss gefasst werden könnte.

Nötig ist das in diesem Jahr nicht. Die absehbaren Zahlen für die Jahresrechnung 2017 wirft einen von rund 2,5 Millionen Euro in der Ergebnisrechnung und von knapp 960 000 Euro in der Finanzrechnung aus. Der Kassenbestand beträgt demnach zum Beginn des Haushaltsjahres 2018 rund 9,3 Millionen Euro.

Die Entwicklung in diesem laufenden Haushaltsjahr ist eher günstig. Es gibt ein Plus bei den Gewerbesteuereinnahmen von rund einer Viertelmillion Euro. Ein Teil davon fällt bei der Umlage aber wieder weg. Dafür ist der Hebesatz für die Kreisumlage geringer als bei Aufstellung und Verabschiedung des Haushaltsplans angenommen: Da sind noch einmal gut 200 000 Euro zu holen. Nicht zu vergessen die Vergnügungssteuer. Zwar schlägt die Gesetzesänderung, die Schließungszeiten und die Vermeidung vom Spiel auf mehreren Automaten gleichzeitig durchsetzt, an. Hochgerechnet nimmt die Gemeinde in diesem Jahr 1,19 Millionen Euro ein, im Vorjahr waren es noch 1,56 Millionen Euro. Geplant sind mit Rücksicht auf die Gesetzesänderung allerdings nur Einnahmen in Höhe von 925 000 Euro.