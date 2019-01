Vöhringen Friedhofsneugestaltung macht Mehrausgaben erforderlich

Erwähnt wurde auch, dass der bisherige Zugang durch das seitliche Friedhofstor zum Mühlbach einer TÜV-Abnahme aus Sicherheitsgründen nicht standhalten würde, weshalb das alte Tor in der Friedhofsmauer zwar ersetzt werden soll, aber in Zukunft verschlossen bleiben muss. Helmut Maier erinnerte daran, dass auch an der Leichenhalle Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich seien.