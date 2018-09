Vöhringen Fortschrittliche Holzerntemaschinen

Vöhringen-Wittershausen. Einen Eindruck macht der rote Harvester, eine Holzschneidemaschine, die Komatsu Forest verkauft, schon von außen. Aber wenn man sich die Treppe hoch ins Cockpit schwingt, dann sieht man, welch komplexe Technologie in dem Holzschneider steckt.

Mit zwei Joysticks wird er gelenkt und gesteuert – zusätzlich gibt es ein richtiges Lenkrad, was vorgeschrieben ist bei Fahrzeugen, die über 20 Kilometer pro Stunde fahren können. Die Maschine kann Holz in exakter Länge zusägen und den Stamm entästen. Mit dem "Forwarder, der zweiten wichtigen Maschine bei Komatsu, wird das bearbeitete Holz dann eingesammelt und aus dem Wald befördert. Mit dem Verkauf und der Reparatur dieser zwei Maschinen ist Komatsu seit 1995 am Standort in Vöhringen-Wittershausen am Start. "Die Maschinen werden oft als rote Bagger oder Traktoren wahrgenommen", sagt Thomas Schmelzle vom Marketing. Der Blick hinter die Fassade zeigt, dass es sich um Forstwirtschaftsmaschinen handelt.

Trotz eines hohen Umsatzes im oberen zweistelligen Millionenbereich sei die Firma Komatsu in Vöhringen etwas "unscheinbar", findet Jürgen Munz, einer der aktuell noch zwei Geschäftsführer. Ein Grund dafür sieht er darin, dass die Maschinen eher ein Nieschenprodukt seien. So ist Komatsu in Mitteleuropa der einzige Verkäufer von Harvestern und Forwardern.