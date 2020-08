Vöhringen Flächenbrand bricht bei Rötenmühle aus

An der Einmündung Kreisstraße K 5502 / Rötenmühle ist eine Fläche von rund zehn Quadratmeter Grünstreifen und in rund 450 Meter Entfernung in Fahrtrichtung Rötenmühleweg eine Fläche von 200 Qquadratmeter Grünstreifen in Brand geraten. Ein Ausbreiten der Flammen konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen verhindert werden. Die Brandursache ist unklar. Es entstand ein geringer Sachschaden.