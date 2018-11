Vöhringen Fast fertige Straße wird aufgerissen

Vöhringen. Dass ein altes Kabel im Boden lag, das sei bekannt gewesen, sagt Bürgermeister Stefan Hammer. Vor der Baumaßnahme in der Hopfenstraße seien alle Betroffenen gefragt worden, ob sie im Zuge der Straßensanierung ihre Leitungen austauschen wollten. Das habe mit allen Firmen funktioniert, mit Ausnahme der Telekom, so Hammer. Eine fast fertige Straße musste nun an verschiedenen Stellen erneut aufgerissen werden. Am Donnerstag stand der Bagger an der Einmündung der Hopfenstraße in die Rosenfelder Straße und grub dort weiter. Darüber ärgert sich Hammer. Der Gemeinde werde nun vorgeworfen, sie könne nicht richtig planen.

"Es ist eine Katastrophe", stöhnt Bernd Gäckle, Geschäftsführer der Firma Lupold, die im Auftrag der Gemeinde Vöhringen die Hopfenstraße saniert hat. Auch ihm wird vorgehalten, dass die Straße zuerst zugemacht werde, um dann wieder Löcher zu graben. Dabei handelt es sich bei der Telekom-Maßnahme um eine ganz andere Firma.

"Wir wussten, dass alte Kabel drin liegen", erklärt Gäckle. Telekom habe gesagt, "wir machen nichts". Für ihn unverständlich: Gäckle schätzt, dass die Telefonkabel zwischen 30 und 50 Jahre alt sind. Da ist eigentlich klar, dass etwas kaputt gehen kann. Bei den Straßenbauarbeiten habe es möglicherweise durchs Rütteln undichte Stellen gegeben. "Die Kabel saufen ab", erklärt das Gäckle im Fachjargon. Die Anwohner merkten es, weil das Telefon oder Internet nicht mehr funktionierte.