Vöhringen Fasnetswochenende startet mit Hexenball

Vöhringen - Drei Tage lang beste Stimmung in Vöhringen, die Vöhringer Hexen zeigten am Freitag wie es geht. Traditionell begann der Vöhringer Endspurt mit dem Hexenball der nicht nur die knorrigen Gesellen in die Mühlbachmetropole lockte. Zur Stimmungsmusik von DJ Mario ging es rund in der ehrwürdigen Halle, sowohl auf der Bühne wie auch im Saal. Zahlreiche Hexengruppen, darunter die Broatschuahexen selbst, wie auch die Habsburghexen aus Hochdorf, zeigten starke Auftritte. Die Gastgeberzünfte schickte dazu ihre eigenen Showtanzgruppen als dicken Trumpf auf die Bühne und begeisterte das Publikum, welches in die Hexennacht hinein feierte was das Zeug hält.