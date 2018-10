Vöhringen Essen und trinken für Hallenbau

Es wird gegessen, getrunken und musiziert für das Großprojekt: Am vergangenen Sonntag war Herbstfest in in der Turn- und Festhalle. Es seien etwas weniger Besucher als sonst gekommen, stellte Schriftführer Timo Hofmann zusammen mit Kassierer Gerhard Schittenhelm fest. Dennoch war am Ende das Essen ausverkauft.

Da es in der Halle gemütlicher war als draußen bei Matsch und Schnee, blieben viele Gäste sitzen und ließen sich auch noch einen Nachtisch servieren.

Bei den Stuhlpatenschaften gab es wieder Anmeldungen. Für den Betrag von 25 Euro kann jeder, der den Verein unterstützen will, auf einem Schild namentlich erwähnt werden. Auch Mitgliedsanträge wurden ausgefüllt.