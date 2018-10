Vöhringen Es muss nicht alles sofort gelingen

Vöhringen-Wittershausen. Das Organisationsteam der Mühlbachtalgemeinden empfing die Besucherinnen zum jährlichen Frauenabend mit Getränken und einem Stehimbiss in lockerer Atmosphäre. Gabi Kaufmann erinnerte bei der Begrüßung an den Ursprung der Veranstaltung vor 15 Jahren, als man bei der Zeltmission in Bergfelden "zwei quellfrische Mühlbachwochen" erlebt habe. Musikalisch begleitet wurde der Abend durch Susanne Frommer aus Mühlheim mit Gesang und Gitarre. Selbst ein gemeinsamer Kanon gelang auf Anhieb.

"Wer keine Fehler macht, lernt nichts dazu", lautete das Thema von Gisela Beck, die aus Bergfelden stammt und sich freute, selbst nach Jahrzehnten bekannte Gesichter im Publikum zu entdecken. Bis vor kurzem leitete die Erzieherin eine große Kindertagesstätte in Ludwigsburg mit 170 Kindern und 50 Mitarbeitern, trat jedoch freiwillig ins zweite Glied zurück, da sie in einem Jahr in Rente gehe. Gebannt verfolgten über 40 Zuhörerinnen den Vortrag, der nicht allein auf tief empfundenem Glauben und pädagogischen Grundsätzen basierte, sondern viel Lebensweisheit und humorvolle Anekdoten enthielt und mit Beispielen aus Wissenschaft und Politik begann.

Nach 200 Versuchen habe Jonas Salk in den 1950er-Jahren den Impfstoff gegen Polio (Kinderlähmung) entdeckt und nach eigener Aussage nie versagt, sondern lediglich herausgefunden, wie es nicht gehe. "Es muss uns nicht alles auf Anhieb gelingen", nahm Schwester Gisela den Anwesenden die Angst, etwas falsch zu machen. Selbst ausprobieren zu dürfen, stärke das Selbstbewusstsein in Familie, Partnerschaft oder am Arbeitsplatz. Gisela Beck plädierte für mutiges Anpacken, eine vertrauensvolle Atmosphäre, gab Tipps aus ihrem Erziehungsalltag und verdeutlichte den Unterschied zwischen logischer Konsequenz und Strafe. Kinder die Konsequenzen ihres Handelns tragen zu lassen und selbst diesen Schmerz auszuhalten, damit sie aus Fehlern lernen können, erfordere oft mehr Liebe, als sofort zu helfen. So wie Eltern ihren Kindern, so traue auch Gott den Menschen das Beste zu, lasse sie aber dennoch ihre Konsequenzen tragen und warte auf Einsehen und Übernahme der eigenen Verantwortung. Unter diesen Aspekten wurde das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus der Bibel neu betrachtet.