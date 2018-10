Vöhringen Erste Erfahrungen bereits gesammelt

Die Idee, sich als Mesner zu bewerben, sei bei der Arbeit entstanden, denn Phillip Seeger ist bei Holzbau Thiel in Wittershausen beschäftigt. Jahrelang sei er in der Kinderkircharbeit in Horb aktiv gewesen und habe über die Unterstützung seiner Mutter, die dort ihren Dienst als Mesnerin versieht, bereits erste Erfahrungen gesammelt.