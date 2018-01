Vöhringen Eindrücke aus Surinam

Für alle Frauen, die in den einzelnen Gemeinden den Weltgebetstag der Frauen vorbereiten und leiten, gibt es an diesem Nachmittag eine Einführung in das diesjährige Weltgebetstagsland. Karin Schmauder aus Hülben, die an der Begegnungsreise nach Surinam teilgenommen hat, wird von ihren Eindrücken erzählen. Die Liturgie wird vorgestellt, und die Lieder werden erarbeitet.

Nach einer Kaffeepause gibt es in gewohnter Weise Gruppenangebote zur Erarbeitung des Bibeltextes, zur Vertiefung der Informationen zu Land und Leuten und zur Gestaltung des Gottesdienstes.

Im Jahr 2018 steht Surinam im Mittelpunkt des Weltgebetstags der Frauen. Christliche Frauen verschiedener Ethnien aus dem kleinsten Land Südamerikas haben die Gottesdienstordnung verfasst. Das deutsche Titelbild zum WGT, der am 2. März weltweit gefeiert wird, stammt von der surinamischen Künstlerin Sri Irodikromo. Der Titel lautet "Gran tangi gi Mama Aisa", was auf Deutsch so viel heißt wie "In Dankbarkeit der Mutter Erde".