Vöhringen Ein Wunsch geht in Erfüllung

Festliche Orgelklänge in einer schön geschmückten Kirche und ein herzliches Willkommen durch Pfarrer Gottfried Kircher empfing die vielen Besucher. Für die Buntheit sorgte die Handpuppe Robby, die sich für alles interessierte und sich mit Pfarrer Kircher im Zwiegespräch auch alles erklären ließ. Schmunzelnd verfolgte man seine Überlegungen, besonders zur Torte auf dem Altar, von der er zu gerne genascht hätte.

In seiner Predigt stellte Kircher die gastliche, wegbegleitende Seelsorge in den Raum, in der die persönliche Begegnung eine große Rolle spiele. Den Anderen sehen, wahrnehmen, sich Zeit nehmen für wesentliche Fragen des Lebens im Gespräch, Schaffung einer neuen Gemeinschaft – das soll bei einer Tasse Kaffee im neuen Kirchencafé möglich werden. Das Gotteshaus sei nicht nur für die sonntäglichen Besucher, sondern auch als Ort gedacht, wo die Seele zur Ruhe kommen könne.

Zur Enttäuschung von Robby, aber zur Überraschung des Architekten Gerald Klahr ging die Torte nun an diesen, denn er hatte Geburtstag. Die Grußworte wurden von Giomar Sthel musikalisch begleitet.