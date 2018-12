Vöhringen Ein Lehrerleben für die Kinder

Vöhringen. Ralf Schneider freue sich aufrichtig, dass Thomas Prügel dieses Jubiläum im Kollegium feiern kann. 40 Jahre Dienst für die ihm anvertrauten Kinder sei eine Lebensleistung für sich. Er beleuchtete sein Wirken aus Sicht des Deutsch- und Religionslehrers, bei dem das Evangelium nach Matthäus in Frage käme. Das heißt: Beständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit zeichnen ihn, der 1977 sein Lehrerstudium mit Französisch und Deutsch aufnahm, aus.

Schneider beleuchtete Prügels Werdegang, der arbeitsmarktpolitisch begründet, alles andere als geradlinig verlief. So arbeitete er unter anderem als Heilerziehungs-pfleger im Epilepsiezentrum in Kork, bevor er 1985 eine Anstellung an der Grundschule in Witterhausen bekam und 1990 deren Rektor wurde. Viele Fort- und Weiterbildungen begleiteten seine Arbeit. So wurde er Schulamtsexperte in Sachen Lese- und Rechtschreibschwäche sowie Fortbilder. 2005 nahm er die Herausforderung des Rektorenamtes an der Mühlbachschule in Vöhringen an.

Trotz vieler Neuerungen zeichne Beständigkeit und Stabilität seine Schule aus. Ganz persönlich an Prügel gewandt, sah Schneider einen reflektierten, pflichtbewussten, offenen und freundlichen Schulleiter. Als ruhig und besonnen, nicht auf Geltung aus, den Schülern zugewandt, verwirkliche er seine aufgegriffenen Ideen im Stillen. Er bringe seine Schule weiter und sei damit auf einem guten Wege.