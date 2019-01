Vöhringen Drängenden Fragen des Lebens nachspüren

Vöhringen. Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach Hinweisen auf die Existenz Gottes, nach den Auswirkungen auf das persönliche Leben und Glück sind Anreiz, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und Antworten zu entdecken. Jeder, Alt und Jung, aus Vöhringen und Umgebung ist eingeladen, jeder, der interessiert ist, den Entdeckergeist und die Entdeckerlust in sich trägt.

Der Kurs findet immer donnerstags von 19.30 bis 22 Uhr in der "guten Stube" der Petruskirche statt, also im Kirchencafé. Das bietet den passenden Rahmen für eine Atmosphäre, in der miteinander geredet werden kann "wie am Küchentisch", fügt Johannes Warth hinzu, der die positiven Auswirkungen aus früheren Kursen zu schätzen weiß. Mitinitiatoren sind der Hauskreis "Bibel-teilen" und der Hauskreis "Kreiszieher", deren Mitglieder die helfenden Mitarbeiter stellen.

Teilnehmer sollen neue Sichtweisen erhalten