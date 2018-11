Vöhringen Die Stadt Sulz schreibt Stelle der Kämmerin neu aus

Hieber war in dem Pressegespräch aber zuversichtlich, dass der Haushaltsplan rechtzeitig verabschiedet werden kann. Die Haushaltsplanberatungen beginnen am kommenden Montag, 26. November, werden dann am 27. November im Verwaltungsausschuss und am 3. Dezember im Gemeinderat fortgesetzt. Die Verabschiedung ist für den 10. Dezember (Ausweichtermin 17. Dezember) geplant.