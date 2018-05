Vöhringen Die Großen siegen ganz knapp

Als erstes stand ein Sportturnier an. Nach dem Mittagessen stieg man ins biblische Lagerthema David ein. Wie auch bei den Bibeltreffs an den folgenden Tagen sah man ein Anspiel und sang Lieder bevor man sich in Kleingruppen austauschte. Am Abend hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, in verschiedenen Workshops kreativ zu werden: von Holzarbeiten über Kerzen verzieren bis hin zum Turnbeutelbatiken war für jeden etwas dabei.

Der nächste Tag wurde mit Posaunen eingeleitet. Nachdem alle gestärkt waren, ging es zum zweiten Teil der biblische Geschichte. Den Mittag verbrachte man mit einem interessanten Geländespiel.

Der Showabend am Ende des Tages stand unter dem Motto "Klein gegen Groß – David gegen Goliath – Teilnehmer gegen Mitarbeiter". In vielfältigen Duellen mussten bei unterschiedlichen Aktionen immer ein oder mehrere Teilnehmer gegen die Mitarbeiter antreten. Mal siegten die Teilnehmer, mal die Mitarbeiter. Schlussendlich ging – anders als in der biblischen Geschichte – der sehr knappe Sieg an die Großen.