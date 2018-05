Vöhringen Die besten Schützen gesucht

Vöhringen. Der Schützenverein Vöhringen veranstaltet wieder ein Turnier. Aufgerufen zur Teilnahme werden alle, die Freude am Schießsport haben und ihre Leistung in einem fairen Wettkampf unter Beweis stellen möchten, so die Ankündigung. Geschossen werden 15 Schuss, sitzend vorne aufgelegt mit dem Kleinkaliber-Gewehr auf 50 Meter Entfernung. Das Turnier findet von Freitag bis Donnerstag, 22. bis 28. Juni, statt. Die Siegerehrung ist am Freitag, 29. Juni, um 20 Uhr im Schützenhaus Vöhringen.