Vöhringen Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde

Besagter Garten war die erste Station "bei Daniela" eines viertägigen Wanderritts, den der Ponyhof in Leidringen unternahm. Die Tochter Lena ist dort Reitschülerin und stellte spontan ihr Gelände zur Verfügung, da sie selbst im September an einem solchen Wanderritt teilnimmt. Papa Uwe hat inzwischen schon den Grill angeheizt, während Mama Daniela sich ums Essen kümmert, überwacht von Malu, Lena’s Hund, der im übrigen auch vom Ponyhof stammt. Übernachtet wird im Zelt. Die komplette Ausrüstung und Verpflegung wird im Pferdeanhänger mitgeführt. Der erste "Testritt" im vergangenen Jahr fand so großen Zuspruch, dass dieses Jahr drei solcher Ritte voll ausgebucht sind, war von Nadja Hafer, der Leiterin, zu erfahren.

Nächste Stationen sind Binsdorf, Stetten und Haigerloch. Dann geht es wieder zurück nach Leidringen. Begeisterung ist bei den zehn Mädchen im Alter zwischen elf und 15 Jahren nicht nur zu spüren, sondern auch zu sehen. Trotz aller Vergnügungen behalten die Reiterinnen ihr Tiere im Auge und immer wieder gibt es Streicheleinheiten. Ja, das Glück der Erde liegt halt doch auf dem Rücken der Pferde.