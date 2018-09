Vöhringen CDU widmet sich der Mobilität

Wo gehen die Entwicklungen hin? Kann man heute noch auf Verbrennungsmotoren setzen oder gilt es jetzt, auf Elektromobilität umzusteigen? Was bedeutet das für die Verkehrssicherheit? Viele Menschen, gerade in der Region, fragten sich, wie sich die Entwicklungen der Mobilität auf ihre Arbeitsplätze auswirken, heißt es in der Pressemitteilung.

Für Tobias Bronner, Vorsitzender der Sulzer CDU, ist das "Grund genug, gemeinsam mit den CDU-Verbänden der Raumschaft Dornhan, Sulz und Vöhringen gezielt in die Diskussion einzusteigen". Lothar Reinhardt, Dornhaner CDU-Vorsitzender: "Wir freuen uns sehr, den Dekan für Fahrzeugtechnik an der Hochschule Esslingen, einen ausgewiesenen Experten der Kraftfahrzeugtechnik, für eine Vortragsveranstaltung gewonnen zu haben". Christof Wolfmaier wird am Donnerstag, 18. Oktober, nach Vöhringen kommen und ab 19.30 Uhr in der Ausstellungshalle von Auto Schmid referieren.

"Zu dieser öffentlichen Veranstaltung laden wir alle Interessierten schon heute ein", erklärt die Vöhringer CDU-Ortsvorsitzende Andrea Kopp.