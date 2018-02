Vöhringen Broatschua Narrenzunft feiert Wild West Party

Vöhringen - Im Wilden Westen waren die Fasnetsbesucher bei der Narrenzunft in Vöhringen. Die Halle war mit viel Details geschmückt. Traumfänger hingen an der Decke, dazu gab es einen Totenpfahl und andere Dekoteile, die an die Zeiten erinnerten als Winnetou und Old Shatterhand durch die Prärie ritten.