Vöhringen Broatschua erkunden das Dorf

Gestartet wurde am Narrenheim. Ein langer, fröhlicher Konvoi zog durch den Ort in die Fichtenwaldstraße. Erster Halt war bei Bernd Scheerer, der es sich als Elferrat nicht nehmen ließ, seinen Hof für die erste Trinkpause freizuhalten. Narren müssen nicht nur körperlich fit sein, sondern sich auch intellektuell bewähren, deshalb gab es an allen Haltestellen Aufgaben zu lösen, die nicht zu googeln waren, so zu hören von den Erfindern Sybille Kinzel und Heike Vögele.

Hier sollte das Gewicht der Überraschungseier geschätzt werden, die in einem Glas waren. Sieger waren Katja Ziebarth und Bernd Scheerer. Dann zog der Tross weiter in die Nähe des legendären RaF-Geländes, also zu dem Gelände, wo das jährliche Highlight in Vöhringen "Rock am Fichtenwäldle" seinen Ursprung hatte. Dieser Halt war schon etwas Besonderes und löste Fachgespräche über Coverbands aus, verbunden mit vielen Erinnerungen und Gelächter. Hier war das genaue Datum des zehnjährigen Jubiläums und der Name der Coverband gefragt. Das Datum war der 6. September 2002, gesucht wurde der Name ACDC. Beides wussten Nicole Scheerer, Daniela Ott, Stefanie Schwarz und Christina Voßler.

Und dann wartete schon Uwe Ott mit seinem bewährten geländetauglichen Versorgungsfahrzeug am Cocktailstand zwischen den Feldern. Von ihm wurde auch das Gesamtgewicht des ersten Vorstands und des Küchenchefs richtig erraten. Renner war hier der eigens kreierte Broatschua-Cocktail. Mit den Fischweihern hatte man das Ziel erreicht. Wie viele Schritte hatte man insgesamt zurückgelegt? Stefanie Schwarz war auch hier der Lösung am nächsten. Und dann genoss man die Grillkünste von der Küchenfee Rainer Schlotter.