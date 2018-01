Vöhringen Brände weiterhin ein Schwerpunkt

Insgesamt besteht die Abteilung Vöhringen aus 57 Mitgliedern, darunter 39 aktiven Wehrmänner, 16 Alterswehrmitglieder, ein Feuerwehrseelsorger und sieben Ehrenmitglieder.

Nach 35 Jahren im Dienst der Feuerwehr musste der Kommandant Thomas Vosseler, Reiner Lehmann und Wolfgang Staiger verabschieden. Der Altersdurchschnitt liegt bei 34,1 Jahren. Schriftführerin Jessica Lehmann hatte übers Jahr die Aktivitäten chronologisch, gewürzt mit einem Schuss Humor, zusammengefasst. Eine leichte Zuführung in die Kasse gab Sabrina Jauch bekannt. Befördert wurden Al Hossein Mohammad, Rene Nägele und Markus Winyarski zu Oberfeuerwehrmännern. Hans-Georg Hug, Franziska Nägele, Jürgen Renz, Patrick Renz und Nico Staiger wurden zu Hauptfeuerwehrmännern ernannt. Die Wahlen in den Feuerwehrausschuss brachten wenig Veränderung. Jochen Braasch, Marco Maier, Patrick Rauch, Markus Speidel, Andy Staiger und Christian Renner wurden mehrheitlich gewählt. Bei den Grußworten ging Michael Keck, der stellvertretende Gesamtkommandant, auf das große Spektrum der Feuerwehr ein. Dieter Kleinmann als Feuerwehrseelsorger erinnerte an die Infofahrt zu Stuttgart 21 und den Ausflug nach Hamburg. Ehrenkommandant Wolfgang Hofstetter informierte über die geplante Änderung der Ehrungsordnung. Bürgermeister Stefan Hammer zeigte sich überrascht, dass die Brandeinsätze zugenommen haben.